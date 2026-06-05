Лучшие молодые спортсмены Вологодчины могут получить губернаторскую степендию

Фото: Правительство Вологодской области.

В Вологодской области стартовал отбор на получение персональных выплат от главы области. Двадцать самых перспективных спортсменов ежемесячно будут получать по 10 тысяч рублей.

Выдвигать кандидатов могут коллегиальные органы спортивных организаций региона. Претендовать на стипендию вправе атлеты от 14 до 21 года, которые тренируются в местных спортшколах и клубах и уже успели громко заявить о себе на всероссийских и международных стартах. Учитываются победы и призовые места на официальных соревнованиях за последний год.

В областном Минспорта назвали стипендию инвестицией в будущее отрасли и поддержкой молодых талантов, представляющих Вологодчину на самом высоком уровне. Заявки принимаются до 3 июля. Пакет документов и положение о конкурсе опубликованы на сайте ведомства. Приём ведётся по адресу: Вологда, улица Герцена, 27, 4-й этаж, кабинет 405. Справки по телефону: 8 (8172) 23-01-70, добавочный 2316.