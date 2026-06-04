Московская фирма самовольно заняла часть Новозера в Белозерском округе

В Белозерский районный суд поступило исковое заявление Череповецкого природоохранного прокурора к ООО «Олива-Факел» из города Мытищи Московская области. Прокурор через суд требует освободить самовольно занятую часть акватории озера Новозера Белозерского муниципального округа.

В июле 2023 годе приказом Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области определены границы рыболовного участка озера Новозеро для индивидуального рыболовства.

В дальнейшем решением Вологодского областного суда приказ признан недействующим со дня принятия, однако до настоящего времени ООО «Олива-Факел» продолжает самовольно занимать часть акватории озера.

Неправомерные действия общества нарушают права граждан на свободный доступ к водному объекту и создают угрозу причинения вреда окружающей среде и водным биологическим ресурсам.

Судебное заседание назначено на 14 июля 2026 года.