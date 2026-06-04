Зарплату с автопредприятия вытегору пришлось взыскивать через суд

Местный житель взыскал зарплату с помощью прокуратуры. Он взял с ПАТП только свое.

Вытегорским районным судом утверждено мировое соглашение по иску заместителя прокурора Вытегорского района, действующего в защиту прав местного жителя, к ООО «Вытегорское ПАТП» о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации морального вреда.

Согласно достигнутому сторонами мировому соглашению задолженность по заработной плате в сумме 140 744 руб. будет выплачена вытегору в срок до 30 июля 2026 года.

От исковых требований о взыскании процентов за задержку выплаты заработной платы и компенсации морального вреда мужчина отказался.