Предприниматель из Сокола сколотил банду и был осужден

Вологодский городской суд вынес приговор предпринимателю из Сокола и пятерым жителям области.

Инцидент произошёл на парковке одного из предприятий в мае 2020 года. Вражда между предпринимателям была квалифицирована как хулиганство.

Как установил суд, 40-летний житель Сокола организовал преступление. Пятеро сотрудников охраны в возрасте от 28 до 35 лет группой по предварительному сговору на автомобильной парковке одного из предприятий они открыли стрельбу и нанесли удары отрезками металлических труб сотрудникам соседней организации.

Суд счел, что они грубо нарушили общественный порядок.

Потерпевшие получили телесные повреждения, испытали физическую боль и страх за свою жизнь и здоровье. Действия фигурантов квалифицировали как хулиганство, совершённое группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия.

В итоге суд назначил 40-летнему организатору три года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Остальным пяти нападавшим - по два года шесть месяцев принудительных работ с таким же удержанием из зарплаты.

Тем же приговором предпринимателя оправдали по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и фиктивном банкротстве.