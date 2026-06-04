Ребенок на Вологодчине проглотил литиевую батарейку

Фото: Минздрав ВО ВКонтакте.

В Вологде врачи спасли восьмимесячного ребенка - он проглотил литиевую батарейку.

В Вологодскую областную детскую клиническую больницу доставили малыша. Во время игры со старшими детьми он внезапно малыш начал сильно кашлять, плакать,потекли слюни. Мама незамедлительно обратилась к врачам. Ребенку сделали рентгеновский снимок, на котором врачи увидели инородный предмет — круглая литиевая батарейка. Элемент питания уже вызвал ожог слизистой оболочки стенки пищевода. Такое повреждение крайне опасно: оно может привести к некрозу тканей. "Бригада врачей провела срочную эндоскопическую операцию. Под наркозом инородное тело было успешно извлечено. Вся процедура заняла около получаса. В настоящее время ребёнок находится под наблюдением специалистов, получает необходимое лечение и идёт на поправку", - сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Медики подчёркивают исключительную важность своевременного обращения за помощью.

По статистике больницы, подобные операции по извлечению инородных предметов являются одной из частых причин проведения эндоскопии, причём большинство пациентов составляют дети в возрасте 3–4 лет.

Врачи также напомнили о недавний случай: у ребёнка лечили кашель, а причиной недомогания оказался фрагмент пластиковой игрушки, обнаружить который удалось только при проведении ФГДС, так как на рентгене он был не виден.