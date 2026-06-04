МЧС сообщает о 9 пожарах за сутки на Вологодчине

Взрывное количество пожаров зафиксировано за сутки на Вологодчине. Как сообщает МЧС, девять пожаров зарегистрировано в регионе за последние сутки. Главная причина - неисправность проводки или электрооборудования.

Поздним вечером 3 июня горел частный дом в деревне Куршиевской Вожегодского округа. Огонь потушили на площади 126 квадратных метров. Предварительно, причиной могла стать неисправность электрооборудования.

Ночью пожарные выезжали в деревню Лашово Никольского округа. Местные жители заметили пламя в заброшенном частном доме. Площадь возгорания составила 72 квадрата. Скорее всего, происшествие случилось из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.

Кроме того, ближе к полуночи сгорела баня, 36 кв.метров, в садоводческом товариществе «Маяк» Вологодского округа. Сотрудники госпожнадзора рассматривают две версии случившегося: короткое замыкание и неисправный дымоход.

Ещё одну баню тушили около полудня в деревне Захарьино Кирилловского округа. Огонь затронул площадь в 25 квадратов. По мнению специалистов, причиной возгорания стала неисправная печь.

И в это же время пожарные тушили в дом на улице Бульварной поселка Сазоново Чагодощенского округа. Там загорелся водонагреватель в ванной. Пламя повредило внутреннюю отделку ванной и натяжной потолок.