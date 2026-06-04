В Череповце резервный фонд могут использовать и на помощь семьям погибших в ДТП

В ДТП четверо погибли, водители получили травмы.

Мэрия Череповца внесла изменения в своё постановление «О выделении и использовании бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии», которое было принято в 2012 году. Напомним, что резервный фонд мэрии Череповца создан для финансового обеспечения непредвиденных расходов по решению вопросов местного значения, не предусмотренных в городском бюджете.

Согласно поправке, отныне средства могут направляться и на «оказание единовременной материальной помощи одному из членов семьи (по заявлению) в случае смерти двух и более близких родственников (супруг, несовершеннолетние дети, несовершеннолетние внуки), погибших в результате одного дорожно-транспортного происшествия, имевших регистрацию по месту жительства на территории городского округа город Череповец».

Размер таких выплат будет установлен в специальном муниципальном нормативно-правовом акте.

Напомним, на днях в аварии погибли четверо череповчан, в том числе два ребенка.