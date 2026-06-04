Правоохранители Вологды задержали проституток на улице Гончарной

Правоохранители Вологды задержали владельца публичного дома и его работниц. Притон находился на улице Гончарной.

Полицией областного центра нагрянули в притон на улице Гончарной. Задержан сутенёра и 10 проституток и предполагаемых администраторов.

Операция проведена сотрудниками уголовного розыска УМВД России «Вологда» при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину и его подельниц, как организаторов, может ждать наказание до пяти лет колонии. Проституток обычно штрафуют.

Организатором незаконного бизнеса выступал ранее судимый 43-летний вологжанин 1982 года рождения. Он подыскивал девушек, забирая себе процент от полученных от клиентов денег.

У него работали и три женщины - администратора. Женщины 1975, 1976 и 1980 годов рождения отвечали на звонки и встречали клиентов, а также представляли им прейскурант - набор услуг и цены.

Из притона изъяты документы и предметы, являющиеся доказательствами.

Расследование продолжается.