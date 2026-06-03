Спор о благоустройстве в соцсетях довёл череповецкую пенсионерку до штрафа за оскорбления

Прокуратура Шекснинского района наказала рублём 65-летнюю жительницу Череповца. Поводом стало обращение местной жительницы, которой та прислала нецензурное сообщение.

Всё началось с дискуссии о благоустройстве населенного пункта в паблике ВКонтакте в марте 2026 года. Словесная перепалка перетекла в личные сообщения, и пенсионерка отправила оппонентке текст, далёкий от норм приличия. Пострадавшая обратилась в надзорное ведомство.

Прокуратура возбудила административное дело по статье «Оскорбление», мировой суд назначил виновной три тысячи рублей штрафа. Подробности сообщила пресс-служба Прокуратуры Вологодской области.