В Вологде закроют парковку на площади Возрождения

Схема предоставлена пресс-службой администрации Вологды.

В Вологде продолжаются работы по благоустройству площади Революции. В связи с этим с 6 июня вводится очередное ограничение: для транспорта будет полностью закрыта парковка на примыкающей к ней площади Возрождения.В ночь с 5 на 6 июня строительное ограждение передвинут, чтобы захватить часть парковочного пространства на пл. Возрождения.

Как сообщили в Администрации города, ограничения связаны с необходимостью складирования строительных материалов и продолжения демонтажных работ. Ранее доступ пешеходов уже был ограничен на самой пл. Революции.

Сейчас подрядчик занят демонтажем старого покрытия и подготовкой основания под укладку новой плитки. Параллельно специалисты прокладывают слаботочные сети связи и монтируют систему ливневой канализации.

Помимо замены брусчатки и бортовых камней, на площади появится архитектурное освещение, новые малые архитектурные формы и зеленые зоны. Ключевым элементом исторического облика станет новый фонтан, который профинансирует Сбербанк.

Средства на обновление одного из ключевых общественных пространств Вологды выделены из федерального, областного и городского бюджетов. Работы ведутся при поддержке Губернатора Георгия Филимонова.

Одновременно с этим продолжаются работы и на прилегающем участке Советского проспекта (от ул. Марии Ульяновой до ул. Предтеченской), где также закрыто движение и стоянка транспорта. Сейчас там идет замена инженерных коммуникаций, после чего начнется ремонт дорожного полотна.