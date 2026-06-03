Глава Вологды 16 июня выйдет в прямой эфир

Фото: администрация города Вологды.

Глава Вологды Сергей Жестянников 16 июня в прямом эфире расскажет о подготовке к празднованию юбилея города и благоустройстве. Отдельно обсудят перекрытия дорог из-за ремонта ключевых магистралей — Чернышевского, Советского проспекта, Пошехонского путепровода и других, а также завершение инфраструктурных объектов и старт работ в Кремлёвском саду.

Вопросы принимают до 10 июня включительно через Платформу обратной связи, вход — по учётной записи Госуслуг. Трансляция пройдет ВКонтакте, начало - в полдень.