Рабочий погиб при разгрузке кормов в Вологодской области

Фото: Госинспекция труда по Вологодской области.

Гострудинспекция приступила к расследованию смертельного несчастного случая, произошедшего 2 июня с работником предприятия, осуществляющего производство готовых кормов для животных, на территории индустриального парка «Шексна». Об этом сообщает сайт Роструда.

По предварительной информации, согласно поступившего извещения о смертельном несчастном случае на производстве, следует, что при разгрузке сырья из транспортного средства работник упал вместе с выгружаемым сырьем из кузова грузовика в бункер.

"Для установления обстоятельств и причин происшествия на предприятии формируется комиссия по расследованию несчастного случая с участием государственного инспектора труда.

По результатам расследования будут установлены обстоятельства и причины, которые привели к смертельному несчастному случаю на производстве", - сообщает ведомство.