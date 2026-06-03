Почти четыре года колонии за 26 ложных минирований по всей России назначили череповецкому подростку

Фото: СУ СК Вологодской области

Череповецкий райсуд отправил 18-летнего юношу в колонию-поселение на 3 года 10 месяцев. Его признали виновным в 26 эпизодах заведомо ложных угроз о терактах.

Преступления совершались осенью 2023-го и зимой 2024-го, когда фигурант ещё числился несовершеннолетним. Через интернет он анонимно рассылал сообщения о якобы заложенных бомбах. Под прицелом оказались объекты в Крыму, на Алтае, в Липецкой области, а также в Череповце и Череповецком районе — школы, торговые центры и автовокзал.

Суд квалифицировал содеянное как телефонный терроризм из хулиганских мотивов. Подсудимый вину признал полностью. Помимо лишения свободы, ему назначили штраф в 40 тысяч рублей. Приговор ещё может быть обжалован.