Вологодчина едет на ПМЭФ-2026

Фото со страницы Георгия Филимонова

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге развернётся Петербургский международный экономический форум. Вологодская область выставит там собственный стенд уже в третий раз, чтобы показать инвестиционные, промышленные, экспортные и туристические возможности.

Губернатор Георгий Филимонов сообщил, что делегация планирует подписать меморандум и 15 соглашений. Пять из них — инвестиционные, с общим чеком в 25,5 миллиарда рублей. Отдельным пунктом идёт рамочное соглашение между областным правительством и Витебским райисполкомом Беларуси.

Форум, по словам главы региона, — это прямой путь к новым рабочим местам, расширению производств, развитию туризма и международных контактов