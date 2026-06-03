Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июня 2026 9:44

В Вологде разбился мотоциклист

На Окружном шоссе он врезался в иномарку
Источник:kp.ru
Фото: УМВД по Вологодской области.

Фото: УМВД по Вологодской области.

Мотоциклист протаранил иномарку. ДТП произошло на Окружном шоссе Вологды. По предварительным данным, водитель мотоцикла «Мотоленд», мужчина 1990 года рождения, проехал на красный сигнал светофора. Он врезался в бок автомобиля «Тойота» под управлением мужчины 1978 года рождения. Toyota двигалась по улице Гагарина со стороны Поселковой в направлении ТРЦ «Рио», а мотоциклист — по Окружному шоссе от улицы Ленинградской в сторону улицы Ильюшина.

Мотоциклист получил травмы, он был доставлен в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщают в региональном управлении МВД.