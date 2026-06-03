Вологдчина прописалась в Петербурге с разносолами, ремёслами и Дедом Морозом

Фото со страницы Александра Беглова

На главной туристической улице Северной столицы, на Невском проспекте в доме №12, 2 июня открылась витрина Вологодчины, культурно-туристический центр «Вологда». Губернаторы двух регионов — Георгий Филимонов и Александр Беглов — прошли по залам нового культурно-туристического центра, где выставили свыше 500 позиций: от знаменитого масла, молочной продукции, сыров и мёда до кружева, черни и финифти.

Филимонов напомнил, что идея родилась из соглашения о туризме, подписанного на ПМЭФ-2024, и реализовалась при прямом участии петербургского губернатора. Пространство работает круглый год: туристско-информационная стойка, дегустации, мастер-классы, сувенирные ряды и сказочная тропа с резиденцией Деда Мороза, рассчитанная на семьи с детьми.

Беглов назвал площадку подарком горожанам и туристам, и отметил, что проект будет расширяться и менять экспозиции.