Младенца из Никольска доставили санавиацией в Вологду

Стоп-кадр ВОКБ.

Младенца из Никольска доставили в Вологодский перинатальный центр вертолетом санавиации. Он появился на свет на 29-й неделе беременности и ему требовалась экстренная помощь.

Сразу после рождения врачи Великоустюгской центральной районной больницы стабилизировали состояние малыша и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Для оказания специализированной помощи была организована экстренная эвакуация. Как сообщает областное Министерство здравоохранения в ВКонтакте, перелет в Вологду прошел штатно.

На земле вертолет уже ожидал реанимобиль, который оперативно доставил маленького пациента в Перинатальный центр для дальнейшего лечения и выхаживания.

Напомним, одну из площадок вблизи Вологды обновили в деревне Абрамцево после десятилетнего перерыва, что позволило значительно сократить время доставки пациентов до областной больницы. Ранее пациентов перевозили из аэропорта.

В мае по поручению главы региона Георгия Филимонова в области не только дневные, но и ночные рейсы санавиации стали регулярными для оказания экстренной специализированной помощи жителям отдаленных территорий. Были достигнуты соответствующие договоренности с госкорпорацией по организации воздушного движения для обеспечения диспетчерского сопровождения.

Также приведены в порядок вертолетные площадки во всех округах региона.

Развитие санавиации - важное направление нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».