В Вологде горели автобусы, в Череповецком округе - легковушка

В Вологде 2 июня загорелись два автобуса

Два списанных автобуса загорелись днем 2 июня на открытой стоянке.

Специалисты Госпожнадзора рассматривают две версии случившегося: неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленных лиц и самовозгорание.

Автобусы списали, они сняты с баланса городского ПАТП. Их разбирали на запчасти. Площадь возгорания - 3 кв. метра.

Кроме того, 2 июня горела машина в Череповецком округе. Около семи вечера на территории Ирдоматского сельского поселения загорелась легковушка, припаркованная на берегу реки Шексны. Огонь удалось потушить на семи квадратных метрах. Причиной возгорания, по мнению специалистов, стала неисправность машины.