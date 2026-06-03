Водители в больнице, но погибли четыре человека на трассе Вологда-Новая Ладога

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Четверо череповчан, в том числе двое детей, погибли на трассе А114 Вологда-Новая Ладога в Тихвинском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, 22 - летний водитель автомобиля Ауди А4 двигался в сторону Новой Ладоги, он выехал на встречку, где двигался "Рено Дастер" под управлением 78- летнего мужчины.

В "Ауди" погибли все пассажиры: 27- летняя женщина, 32 - летний мужчина и две девочки : 3 года и 1,5 года. Оба водителя пострадали и были доставлены в больницу Тихвина с серьезными травмами.