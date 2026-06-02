В Соколе отремонтируют почти 900 метров теплосетей

Свыше трех тысяч жителей Сокола обеспечат качественным теплоснабжением в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

В городе проведут работы по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Он входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни», который инициировал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«До начала нового отопительного сезона заменим в Соколе участок теплосети – его общая протяженность составит 890 метров. Уже определили подрядчика, заключаем муниципальный контракт. Работы позволят обеспечить качественным теплоснабжением более трех тысяч сокольчан, а также повысить надежность коммунальных сетей – эти задачи в периметре нашего особого внимания», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Всего в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на Вологодчине модернизируют 15 участков сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения. Их общий объем составит 35,25 километра, вместе с другими проектами и программами – свыше 100 километров.

По итогам прошлого года Вологодская область достигла исторических результатов в сфере жилищно-коммунального хозяйства – общее количество отключений на коммунальных сетях сократилось в пять раз.