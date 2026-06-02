У вологжан нашлось два миллиона рублей мелочью

Жители Вологодской области вернули в оборот монеты на 2 млн рублей. Подведены итоги апрельской всероссийской акции «Монетная неделя». В это время мелочь можно без комиссии зачислить на счет или обменять на банкноты.

Монеты принимали отделения банков, а также торговые сети и магазины. Всего жители области вернули в оборот более 369 тысяч монет на сумму 2 млн рублей. Результат стал одним из лучших на Северо-Западе и по вернувшейся в оборот мелочи, и по динамике.

Так, по сравнению с осенней акцией количество сданных монет увеличилось на 14%, а сумма – на 57%. Чаще всего люди сдавали монеты номиналом 10 рублей.

Напомним, «Монетная неделя» проходит по всей стране при поддержке Банка России дважды в год – весной и осенью. Монеты, которые просто лежат без дела, возвращаются в оборот. Это позволяет сократить издержки на их производство.

- При этом чтобы вернуть мелочь в оборот, не обязательно ждать особого случая – просто оплачивайте ими товары и услуги, – призвал управляющий Отделением Вологда Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Щербинин.

А сайт монетнаянеделя.рф теперь доступен постоянно, а не только в период проведения акции. На нем можно найти удобную точку для обмена монет и уточнить условия приема.

Всего в стране в рамках апрельской акции люди принесли на обмен около 55 млн монет на сумму почти 252 млн рублей, сообщает пресс-служба Отделения по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.