Тросовое ограждение натянут на одной из улиц Череповца

В Череповце впервые появится тросовое ограждение на одной из городских магистралей. Им разделят встречные потоки транспорта. Основная задача таких конструкций — исключить выезд автомобилей на встречную полосу и снизить риск тяжелых аварий. Новая система безопасности будет смонтирована на Кирилловском шоссе на участке протяженностью около 300 метров. Об этом сообщил мэр города Андрей Накрошаев.

Место выбрано не случайно. Здесь в прошлом году произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Подрядная организация «Гоара-Строй» уже перенесла опоры наружного освещения и начали расширение проезжей части. Затем установят специальные стойки с натянутыми металлическими тросами.

По информации городских властей, все работы планируется завершить в течение десяти дней.

Тема установки тросовых ограждений давно обсуждается в Череповце. Есть мнение, что такие конструкции могли бы повысить безопасность и на других участках городской дорожной сети, включая Октябрьский мост.