Вологодчина отправит в Алчевск подарки первоклассникам

Особое внимание - оформлению.

Вологодская область к началу нового учебного года отправит подарок в ЛНР: будущие первоклассники Алчевска получат 650 комплектов для учебы. В каждый комплект вошло по 18 предметов, которые пригодятся малышам на первых уроках. Список канцелярии и материалов для творчества составлялся с учетом рекомендаций педагогов и современных образовательных стандартов. В посылках для алчевских школьников — пеналы, пластилин, альбомы для рисования, акварельные краски, кисти, цветные карандаши, бумага, картон, расписание уроков и другие необходимые принадлежности.

«В 2026 году наш регион направит в Алчевск 650 наборов школьных принадлежностей. Комплекты для первоклассников со всем необходимым для учебы и творчества сформированы по поручению Губернатора области Георгия Филимонова, – рассказала заместитель Губернатора – министр образования области Екатерина Целикова. – Отмечу, что акция является частью системной поддержки, которую министерство образования Вологодской области оказывает жителям Алчевска с 2022 года».

Особое внимание при подготовке подарков уделили их оформлению. Папки для школьных комплектов выполнены в космической тематике и имеют символичное название «Новая планета знаний». Такой дизайн призван вдохновить детей и стать ярким стартом их увлекательного пути в мир открытий.