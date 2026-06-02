На Вологодчине начали расти грибы

Фотографию Ирина Ивановна сделала 2 июня в Харовске.

В Вологодской области пошли грибы. Снимок в своем огороде сделала Ирина Ивановна из города Харовска. Между кедром и березой на приусадебном участке появилась семейка маслят.

А за забором участка растет ель. Обычно о грибном сезоне именно оттуда ее мужу Михаилу Васильевичу, заядлому грибнику, сообщают маленькие рыжики. Но пока роста этого лесного деликатеса, судя по всему, еще нет. А вот места в лесу, где растут маслята, уже можно проверить.

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