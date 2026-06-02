В Кирилловском округе может появиться новый руководитель муниципалитета

Накануне появилась информация об уходе главы Кирилловского округа Андрея Тюляндина со своего поста.

Но в перспективе близящихся выборов его могут оставить на позиции зам главы муниципалитета по внутриполитическим вопросам. Его заместитель ранее ушел в отставку.

А сейчас стало известно имя нового руководителя, правда, за него должны проголосовать депутаты.

Губернатор области Георгий Филимонов предложил муниципальным депутатам Кирилловского округа кандидатуру на пост руководителя округа Артёма Соколова.

Артем Соколов до недавнего времени был первым заместителем главы Череповца. Коренной череповчанин ранее возглавлял департамент ЖКХ мэрии города, работал в дорожно-строительной отрасли. С 2022 года занимал должность заместителя руководителя администрации Череповецкого района, а затем вернулся в мэрию. Решение о его назначении будет принято уже на этой неделе.

Напомним, недавно другой заместитель мэра Череповца Николай Сальников возглавил Череповецкий округ.