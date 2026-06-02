Молитва в вологодском храме прозвучала на языке жестов

Фото: Приход Введения во храм Пресвятой Богородицы, ВКонтакте.

В Введенском храме Вологды состоялся необычный молебен/

Молитва здесь прозвучала и на языке жестов. Богослужение совершил настоятель храма иерей Тимофей Левчук, он же и произвел перевод на язык жестов ключевые части молебна — ектеньи, молитвы и чтение Евангелия.

Так что благодаря совместным усилиям неслышащие участники встречи смогли в полной мере понять смысл молитвословий и присоединиться к общей молитве. Перевод богослужений на такой язык делает храм более доступным для слабослышащих и глухих верующих.

Как сообщается, иерей Тимофей Левчук регулярно посещает мероприятия инвалидов по слуху, проводит с их участниками беседы.