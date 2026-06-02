Вологодчина стала вторым регионом в стране в борбе с туберкулезом

В Вологодской области снизились случаи заболевания туберкулезом. По данным регионального минздрава, в течение последних пяти лет жителям региона удалось добиться существенного снижения ключевых показателей.

Важнейшее условие успеха - профилактика. В медицинских организациях Вологодчины работают не только стационарные, но и передвижные флюорографы, которые были закуплены в рамках «Стратегии 2.0» Губернатора области и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Благодаря оборудованию жители любых населенных пунктов могут пройти обследование без необходимости ехать в областной центр.

Согласно статистике, предоставленной Министерством здравоохранения Вологодской области, заболеваемость снизилась на 13,5 %, распространенность инфекции упала на 55,8 %, а смертность от заболевания сократилась на 18 %.

«На фоне роста охвата профилактическими осмотрами количество новых случаев туберкулёза уменьшилось на 8,3 %», — подчеркнули в минздраве.

Как отмечают специалисты, положительная динамика является результатом реализации стратегии раннего выявления болезни и применения современных методов лечения. Особо важную роль сыграл рост охвата населения профилактическими осмотрами. Данный показатель увеличился на 13,5 % с 2021 по 2025 год. Только за первые четыре месяца 2026 года обследования прошли более 186 тысяч человек, что на 40 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди детского населения в 2025 году туберкулинодиагностикой было охвачено почти 100 тысяч детей и подростков, прирост составил 17 тысяч человек по сравнению с предыдущим периодом.

На сегодняшний день Вологодская область занимает второе ранговое место по эпидситуации в России, уступая лишь Белгородской области.