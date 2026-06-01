Череповчанин оставил посетителя бара без глаза

Череповецкий городской суд вынес приговор 32-летнему местному жителю. Он оставил незнакомца без глаза, так что был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 июня 2024 года в одном из баров на улице Сталеваров.

Нетрезвый подсудимый вступил в словесный конфликт с 45-летним посетителем. Тот, по мнению подсудимого, слишком громко разговаривал и отвлекал продавца бара. Чтобы «утихомирить» оппонента, он достал изо рта жевательную резинку и начал настойчиво предлагать её мужчине. Потерпевший оскорбился пожеванной жвачкой и нанёс удар. Завязалась драка. Подсудимый нанёс потерпевшему удары кулаком в лицо. Драка прекратилась только после прибытия охраны и сотрудников полиции.

В результате полученной травмы у потерпевшего диагностировали тяжёлое повреждение, которое привело к слепоте. Спасти глаз не удалось — он был удалён, установлен протез.

Травма повлекла стойкую утрату общей трудоспособности в размере процентов, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

На суде подсудимый вину признал. Суд назначил череповчанину 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, также в пользу потерпевшего взыскано 500 000 рублей компенсации морального вреда и 23 791 рубль - компенсации расходов на лечение.