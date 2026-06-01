Дачники воспряли духом: на Вологодчину идет тепло

В первый день лета погода на территории Вологодской области все еще прохладная. Среднесуточная температура на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Однако дачники воспряли духом: синоптики обещают постепенный рост температуры. Зная в ближайшее время не ожидается, но 22 градуса тепла - это уже не 12.

1 июня на востоке региона — кратковременные дожди, местами грозы, до +14...+17°. Запад и центр — без осадков.

2 июня ночью на востоке ещё возможны дожди (+5...+7°), днём по всей области — сухо и до +16...+20°. 3 июня днём ожидается проход атмосферного фронта: кратковременные дожди, местами сильные, грозы, порывы ветра, до +16...+21°. 4 июня осадки сместятся на юг, на севере — без дождей. Ночью +5...+10°, днём до +17...+22°.

К выходным на фоне повышенного атмосферного давления осадков не ожидается. В условиях малооблачной погоды в дневные часы температура будет повышаться до +18...+23 градусов, среднесуточная температура превысит норму на 2-3 градуса.