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НовостиОбщество9 июня 2026 19:52

Студент из Вологды обеспечивал мошенников симками

Источник:kp.ru

В Вологде полицейские и сотрудники ФСБ задержали студента техникума. Силовики пришли за подозреваемым прямо в учебное заведение. Юноша 2009 года рождения подозревается в организации канала связи для телефонных мошенников.

По версии следствия, он обеспечивал передачу абонентских номеров для использования телефонными мошенниками.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в феврале 2026 года юноша нашёл в интернете предложение о лёгком заработке. Суть заключалась в приобретении и активации SIM-карт различных операторов с последующим обеспечением GSM-связи через специальное программное обеспечение и мобильное устройство.

Получив инструкции от куратора, подозреваемый организовал канал связи, через который осуществлялись звонки российским гражданам от мошеннических колл-центров.

В квартире задержанного найдены и изъяты компьютерная техника с носителями информации, мобильные телефоны и большое количество SIM-карт.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274.4 УК РФ («Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением установленных требований»). Расследование продолжается.