В Вологде появится новая автомобильная газораспределительная компрессорная станция

Объект должен быть закончен в этом году.

В Вологде идет строительство автомобильной газораспределительной компрессорной станции в районе Старо-Кирилловского шоссе. Ход работ на важном инфраструктурном объекте проверил глава Вологды Сергей Жестянников.

Станцию ждут водители автобусов, такси, «ГАЗелей» и других автомобилей на газомоторном топливе. Заправляться можно будет как метаном, так и пропан-бутаном.

На станции будет установлено новое оборудование отечественного производителя.

Сейчас на объекте участок под застройку засыпан до проектных отметок. Площадка подготовлена под фундамент, в ближайшее время специалисты начнут его заливку. Строительство станции ориентировочно завершится осенью этого года.

Напомним, сейчас единственная заправочная станция с метаном находится в областной столице на улице Мудрова и используется для заправки автобусов. Ранее проект строительства станции в районе Старо-Кирилловского шоссе был на инвестиционном совете при Главе города Вологды и получил статус приоритетного.

«На территории Вологды реализуется порядка 60 инвестиционных проектов, это 3500 новых рабочих мест. Газораспределительная станция — один из них. Сейчас в городе есть только один подобный объект, поэтому потребность в нем большая. Наши коллеги реализуют аналогичные проекты по всей стране. Нет сомнений, что станция у нас появится и даст необходимый экономический эффект. В городе необходимо развивать не только инженерную инфраструктуру, но и строительную, создавать условия для реализации инвестиционных проектов об этом постоянно говорит губернатор Георгий Филимонов, и мы стараемся следовать по этому пути, поскольку это необходимо для устойчивого развития экономики», — отметил глава Вологды Сергей Жестянников.