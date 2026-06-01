Сергей Безруков сыграет Сергея Есенина для вологжан

4 июня на сцене Вологодского драматического театра пройдет моно-спектакль «Исповедь. Хулиган» в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова. Постановка даст старт новому сезону культурного проекта «Лето Русского Севера».

Впервые Безруков сыграл Есенина в 1995 году в спектакле театра им. Ермоловой «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..». Позже он воплотил образ поэта в культовом телесериале, а также создал музыкальный альбом «Хулиган».

В настоящее время Сергей Безруков продолжает работать над образом Есенина в различных форматах. Одной из ярких его работ является спектакль «Исповедь. Хулиган», который представляет собой пронзительный монолог-размышление. В этой постановке актёр мастерски передаёт всю глубину поэтической души Есенина, его страсть и трагизм.

Творческая связь с образом Есенина у Безрукова имеет особое значение. Интересно, что сам актёр был назван в честь любимого поэта своего отца.

Напомним, на Вологодчине Есенин был дважды, к поэт посещал этот регион в 1916–1917 годах, а в храме под Вологдой в Кирики-Улите венчался с Зинаидой Райх.