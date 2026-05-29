Девушка подделала чеки об оплате в вологодском вузе

Поддельные чеки за оплату обучения девушка представила в начале этого учебного прошлого года. Она не смогла поступить на бюджет, поэтому решила учиться платно, но денег на образование у нее не было. .

Как сообщает УМВД России по Вологодской области, ущерб вологодскому институту составил 77 тысяч рублей.

Нарушение вскрылось время плановой проверки. При наличии чеков деньги за учебу так и не поступили на счета вуза.

29-летняя девушка уже призналась в фальсификации чеков, объяснив, что ей очень хотелось учиться. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемая взята под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее девушка не была судима.