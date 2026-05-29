Кадуйчанин написал желто-синим два слова и попал под суд

Молодой человек предстал перед судом. 26-летний житель Кадуя нанес синей и желтой краской надпись «Героям Слава» на стене одного из зданий поселка. Инцидент произошел 19 мая.

Кадуйский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении.

«Надпись пропагандировала нацистскую символику и атрибутику в нарушение требований Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», - сообщили в объединенной пресс-службе судов.

В ходе заседания нарушитель вину признал, в содеянном раскаялся. Молодой человек рассказал о незнании о том, что словосочетание «Героям Слава» относится к символике организации украинских националистов. Однако суд пришел к выводу, что вина кадуйчанина доказана. Ему назначили административный арест на 10 суток.