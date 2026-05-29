9 выездов в июне совершат мобильные бригады врачей в округа Вологодчины

В июне жители округов Вологодской области смогут получить консультации узких специалистов. Мобильные врачебные бригады Вологодской областной клинической больницы и ВОКБ №2 отправятся в округа. Прием пациентов будет проводиться на базе центральных районных больниц. Состав бригад формируется на основе заявок от ЦРБ с учетом потребности местных жителей в специализированной медицинской помощи.

Записаться на консультацию можно в регистратуре ЦРБ или через участкового терапевта. При себе необходимо иметь направление от лечащего врача.

Вологодская областная клиническая больница (ВОКБ)

- 2 июня — Вожегодская ЦРБ: гастроэнтеролог, кардиолог, травматолог.

- 3 июня — Харовская ЦРБ: гастроэнтеролог, кардиолог, травматолог.

- 16 июня — Кичменгско-Городецкая ЦРБ: гастроэнтеролог, травматолог, сурдолог-протезист (сурдологического центра).

Вологодская областная клиническая больница №2 (ВОКБ №2):

- 2 июня – Белозерская ЦРБ: кардиолог, сосудистый хирург, эндокринолог.

- 4 июня – Бабаевская ЦРБ: кардиолог, уролог, эндокринолог.

- 9 июня – Устюженская ЦРБ: кардиолог, сосудистый хирург.

- 16 июня – Шекснинская ЦРБ: кардиолог, сосудистый хирург, эндокринолог.

- 18 июня – Кадуйская ЦРБ: кардиолог, лор, уролог, эндокринолог.

- 23 июня – Чагодощенская ЦРБ: кардиолог, сосудистый хирург, уролог.

Внимание! Возможны изменения в составе выездной бригады.

Организация выездов специалистов проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом Владимиром Путиным. Это позволяет сделать высококвалифицированную медицинскую помощь более доступной для жителей отдаленных территорий.