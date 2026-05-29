Жительница Вологодчины перевела мошенникам более трех миллионов рублей

В дежурную часть ОМВД России «Вытегорский» с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница 1990 г.р. Она рассказала, что познакомилась на сайте знакомств с мужчиной и он поделился ей возможностью подработать. Она поверила - внесла 20 251 рубль. Позже ей удалось вывести 1500 рублей.

Она наблюдала по интернету, как рос баланс на ее счете, который курировал закрепленный за ней «брокер».

Тогда она решила сыграть по-крупному: внесла крупные суммы.

Но после этого администраторы платформы заблокировали все счета и полностью отказали в выводе средств, заявив, что для разблокировки счета и вывода денег надо привлечь «финансового гаранта активов».

Она обратилась к знакомому, тот одолжил ей 2 270 000 рублей. Еще 295 000 дала в долг родственница. Но после перевода денег личный кабинет окончательно заблокировали, счета заморозили - без возможности вывода денег.

Всего женщина потеряла 3 407 251 рубль. ОМВД «Вытегорский» открыло уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщает УМВД по Вологодской области.