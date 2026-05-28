В Череповце подвели итоги конкурса стихов памяти Александра Башлачева

Елена Башлачева и Алексей Мокрый. Фото: Череповецкое музейное объединение ВКонтакте.

126 поэтов поучаствовали в конкурсе памяти Башлачёва «Время колокольчиков. Прямая речь». Конкурс «Время колокольчиков. Прямая речь» проводится с 2021 года по инициативе семьи Александра Башлачёва при поддержке мэрии, управления по делам культуры и Череповецкого музейного объединения, сообщает официальный сайт Череповца.

Жители 70 городов России, а также Республики Беларусь отправили свои работы в Череповец. Башлачева знают люди всех возрастов. Как сообщили организаторы, возраст участников — от 18 до 72 лет.

В финал вышли 15 лучших. Они выступили в Художественном музее 27 мая, в день рождения Александра Башлачёва. Это участники из Москвы, Череповца, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Коврова, Дмитрова, из Ростовской, Свердловской и Тульской областей.

«Из 15 финалистов жюри выбрало трех победителей. Еще выбрали обладателя приза зрительских симпатий. В этом году конкурсанты писали на свободную тему, оценивались актуальность, новизна, авторское прочтение и другие критерии. Есть поэты, которые не в первый раз участвуют. По итогам конкурса будет издан сборник, как и в прошлом году», — рассказала журналисту cherinfo сестра поэта Елена Башлачёва.

Первое место присудили Елизавете Долковой из Нижнего Новгорода, второе — у Алексея Мокрых из Хабаровска, третье — у Кирилла Маркова из Москвы, приз зрительских симпатий завоевала Ольга Гуманова из Сочи.