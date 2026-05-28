170 вологжанам Отделение СФР компенсировало половину стоимости полиса ОСАГО

170 вологжанам ОСФР по Вологодской области компенсировал половину стоимости полиса ОСАГО с начала 2026 года. На компенсацию стоимости ОСАГО имеют право граждане с инвалидностью, которым транспорт необходим по медицинским показаниям в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации.

При оформлении страховки важно учитывать, что в полис ОСАГО кроме самого владельца при необходимости можно включить ещё двух представителей, которым будет доверено управлять автомобилем.

Гражданин с инвалидностью или его представитель могут возместить стоимость полиса как по заявлению, так и без него. Беззаявительное оформление компенсации возможно, если страхователь указал свой СНИЛС или СНИЛС гражданина с инвалидностью, и в базе данных Социального фонда России уже есть все необходимые сведения:

— об установлении инвалидности и медицинских показаниях к приобретению автомобиля, прописанных в ИПРА;

— о законном представителе гражданина с инвалидностью (если тот является заявителем);

— о реквизитах банковского счета заявителя (к учётной записи на портале Госуслуг должен быть привязан действующий банковский счёт для зачисления выплат).

«Мы получаем данные о договоре ОСАГО из Национальной страховой информационной системы и перечисляем деньги. Гражданину не требуется лично обращаться в клиентскую службу или заполнять какие-либо документы. Если все организации, ответственные за предоставление услуг, направили необходимые сведения в Федеральный реестр инвалидов и ЕГИССО, то компенсацию Отделение СФР по Вологодской области назначит автоматически», — рассказала управляющий Отделением СФР по Вологодской области Галина Королёва.

Для получения компенсации половины стоимости ОСАГО также можно направить заявление в электронном виде на портале Госуслуг, лично через клиентскую службу Отделения СФР по Вологодской области или в офисе МФЦ. Это можно сделать в течение всего срока действия полиса.

Получить компенсацию можно один раз в год за один автомобиль. Человек с инвалидностью может не быть собственником машины, но страхователем по договору ОСАГО он быть обязан.

Заявление рассматривается не дольше пяти рабочих дней. Если решение положительное, средства на счёт поступят также в течение пяти рабочих дней.