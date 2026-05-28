В ближайшую субботу и воскресенье больше автобусов пойдет на кладбище в Вологде

В ближайшие выходные, 30 и 31 мая, с утра, с 07:00 до 14:00, перевозчики увеличат количество автобусных рейсов на четырёх маршрутах, следующих к городским кладбищам Вологды. Это связано с тем, что множеств вологжан ездят проведать родные могилки в Родительскую субботу и День Святой Троицы.

30 и 31 мая к Козицынскому кладбищу будут следовать четыре автобуса маршрута № 9 «Архангельская — Доронино» и шесть автобусов маршрута № 43 «Козицыно — с/о "Розочка"».

До Пошехонского кладбища вологжане смогут добраться на автобусах маршрута № 23 «Дальняя — ВПЗ» (в обоих направлениях). На нём будут курсировать пять машин. Также до Пошехонского кладбища проследует автобус № 24 «Лоста — ГРС». На этот маршрут выведут две машины, включая одну дополнительную.