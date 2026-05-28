Команда теплохода не справилась с пожаром и эвакуировалась на реке Вологде

27 мая в центре Вологды многие видели как пожарные развертывают рукава, тушат теплоход с берега реки. Это шли масштабные пожарно-тактические учения.

Объектом стал прогулочный теплоход «Юнармеец Вологды», рассчитанный на 12 пассажиров и 6 членов экипажа. Якобы в машинном отделении вспыхнул пожар и экипаж эвакуировался за борт. За действиями профессиональных пожарных наблюдали 30 курсантов Детского морского центра «Меридиан».

В манёврах задействовали 10 единиц техники и около 25 человек личного состав.

Для ликвидации возгорания применили пожарно-насосную станцию и лафетный ствол мощностью 60 литров в секунду. Двоих пострадавших извлекли из воды с помощью двух катеров, оснащённых кругами, жилетами и концами Александрова, и оперативно доставили на берег. Подробности сообщил портал Вологда.рф.