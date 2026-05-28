На Вологодчине выделено 1362 бюджетных места для будущих педагогов

На Вологодчине для будущих учителей, воспитателей и педагогов-психологов выделят бесплатные места в двух вузах и семи колледжах региона. Абитуриентов ждут Вологодский и Череповецкий госуниверситеты, а также колледжи Белозерска, Великого Устюга, Тотьмы, Сокола, Вологды и Череповца. Приёмная кампания стартует 20 июня

Всего выделено 1362 бюджетных места, из них 717 — в университетах и 645 — в системе среднего профессионального образования.

В ВоГУ подготовят 297 бюджетников, среди них 20 человек — на новом профиле «Социальная педагогика и воспитательная работа». В ЧГУ смогут учиться бесплатно 420 человек, включая 26 студентов на уникальной для региона программе обучения китайскому языку.

Чтобы закрепить кадры в области, вузы выделили 138 квотных мест (76 в Вологде и 62 в Череповце). Целевая квота позволяет закрепить педагогические кадры на Вологодчине и гарантирует трудоустройство выпускников.

Подробности о поступлении и документах размещены на сайтах образовательных организаций.