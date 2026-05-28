НовостиПроисшествия28 мая 2026 7:30

Два здания гостиницы пострадали от пожара на Вологодчине

ЧП случилось под Великим Устюгом
В Вологодской области горела сельская гостиница. Из нее сумели эвакуироваться три человека.

Гостевой дом загорелся в деревне Красное Поле 27 мая. Сигнал о возгорании в деревне Красное Поле (Великоустюгский округ) подали в районе шести часов вечера. На место выезжали 26 пожарных, однако огонь с деревянного одноэтажного гостевого дома, пристроенного к гостинице, перекинулся на двухэтажное кирпичное здание самой гостиницы. Оба здания комплекса сильно пострадали. Повреждено имущество внутри обоих сооружений. Общая площадь пожара составила 450 квадратных метра.

В МЧС назвали причиной произошедшего аварийный режим работы электросети, что особенно часто приводит к опасным ситуациям в деревнях.