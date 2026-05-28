Череповчанин продал модифицированное оружие и пойдет под суд

Как сообщает прокуратура города, 43-летнего уроженца Череповца подозревают в незаконном сбыте пневматического оружия. Его с поличным поймала полиция.

В 2024 году череповчанин купил однозарядную пневматическую винтовку, но в заводскую конструкцию он попросил «неустановленное лицо» внести изменения. Из-за них выросли начальная скорость полета пули и дульная энергия.

А в 2025-м он решил продать винтовку и разместил объявление в интернете. Оно заинтересовало полицию, которая «с участием незаинтересованного лица» провела «проверочную закупку».Выяснилось, что он неоднократно судим, вину признал и дал признательные показания.

Ему вменили ч. 7 ст. 222 Уголовного кодекса РФ - незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.

Уголовное дело направлено в Череповецкий городской суд, череповчанину грозит до 4-х лет колонии.