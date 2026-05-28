НовостиОбщество28 мая 2026 6:05

Председатель областного суда Игорь Трофимов уходит в почетную отставку

Полномочия председателя будет исполнять его заместитель Ольга Федосеева
Игорь Трофимов работал в системе УМВД области. С 2014 года был заместителем председателя облсуда, а с 2018-го возглавил его. Всего же отдал работе судьей 25 лет.

Его отставку утвердили в Москве. Со 2 июня 2026 года полномочия председателя областного суда будет исполнять его заместитель Ольга Федосеева.

Игор Трофимов имеет первый квалификационный судейский класс, представлял суды Вологодской области в Совете судей РФ, в 2020-2022 годах входил в Высшую квалификационную коллегию судей.

Имеет множество поощрений и ведомственных наград. В 2025 году награжден медалью «За заслуги перед судебной системой России» II степени. Отставка почетная, уточнили в пресс-службе судов области.