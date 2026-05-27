НовостиПроисшествия27 мая 2026 14:21

Собутыльник ударил ножом череповчанина

57-летний мужчина скончался в больнице
Фото: СУ СК по Вологодской области.

Убили человека:ЧП случилось в череповецкой квартире.

Как сообщает СУ СКР по Вологодской области, 26 мая двое череповчан распивали алкоголь и поссорились. 45-летний хозяин ударил гостя ножом в спину, после чего сам попросил соседей вызвать скорую.

Раненый, 57-летний мужчина, умер в больнице.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Как выяснилось, нападавший уже был судим.

На допросе он сознался. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении под стражу.Мужчине грозит до 15 лет колонии.