Собутыльник ударил ножом череповчанина

Убили человека:ЧП случилось в череповецкой квартире.
Как сообщает СУ СКР по Вологодской области, 26 мая двое череповчан распивали алкоголь и поссорились. 45-летний хозяин ударил гостя ножом в спину, после чего сам попросил соседей вызвать скорую.
Раненый, 57-летний мужчина, умер в больнице.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Как выяснилось, нападавший уже был судим.
На допросе он сознался. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении под стражу.Мужчине грозит до 15 лет колонии.