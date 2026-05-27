В Череповце вандалы надругались над кленом

Фото со страницы Андрея Накрошаева

В Череповце в парке «Серпантин» рядом со скейт-площадкой произошёл акт бессмысленного вандализма. Во время утреннего обхода сотрудники «Горзеленстроя» обнаружили изуродованный клён. С шестиметрового дерева по всему периметру ствола полностью содрали кору — защитный слой уничтожен до основания.

Работники экстренно обработали раны, но специалисты дают неутешительный прогноз: шансов выжить у растения практически нет. Без коры также нарушается питание дерева, и оно фактически обречено на гибель.

Глава города Андрей Накрошаев оценил урон от действий злоумышленников примерно в 100 тысяч рублей — столько стоит посадка и уход за клёном. В полицию уже написано заявление, правоохранители начали поиск причастных.

«Все виновные будут найдены и наказаны по закону. Общественные пространства благоустраиваются для людей, и такие выходки — это ущерб не просто муниципальной собственности, а всему городу и каждому его жителю», — написал Накрошаев в соцсетях.