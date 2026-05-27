Собянин подарил Вологодчине два десятка уборочных машин

Вологодская область бесплатно получила солидную партию столичной коммунальной техники. Губернатор Георгий Филимонов договорился об этом напрямую с мэром Москвы Сергеем Собяниным, и теперь на улицы городов выходит московский «десант» чистоты.

Основной улов достался областной столице. «Зеленстрой» принял сразу одиннадцать машин: вакуумные и подметально-уборочные, комбинированную дорожную, погрузчики, трактор и прицеп-цистерну. С таким пополнением в парке коммунальщики обещают навести порядок куда оперативнее.

Великий Устюг пока усилился двумя КамАЗами — вакуумно-подметально-уборочным и дорожно-комбинированным. Им предстоит смывать песок, пыль и сезонную грязь. Как уточнил Филимонов, ещё четыре единицы прибудут в ближайшее время.

Раздача техники затронула и другие муниципалитеты. Череповец получил пять машин, Кирилловский округ — четыре, Череповецкому и Вологодскому округам выделили по две.