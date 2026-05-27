НовостиПроисшествия27 мая 2026 10:10

В Вологде ребенок напоролся на острую арматуру забора

Мальчик пытался перелезть через ограждение
Источник:kp.ru

26 мая поздно вечером 13-летний житель Вологды решил испытать судьбу и полез через ограждение рядом с домом №17 по Ильюшина. Затея обернулась провалом: парень сорвался и буквально повис на острой арматуре, проткнувшей тело.

На помощь прибыли спасатели. Специальными гидравлическими кусачками они аккуратно перерезали металлический прут и освободили пострадавшего. Всё это время рядом с мальчиком находилась мать — она поддерживала сына и помогала ему сохранять самообладание. Сразу после этого подростка передали бригаде врачей.

Подробности сообщил канал «Спасатели на связи».