В Вологде ребенок напоролся на острую арматуру забора

26 мая поздно вечером 13-летний житель Вологды решил испытать судьбу и полез через ограждение рядом с домом №17 по Ильюшина. Затея обернулась провалом: парень сорвался и буквально повис на острой арматуре, проткнувшей тело.

На помощь прибыли спасатели. Специальными гидравлическими кусачками они аккуратно перерезали металлический прут и освободили пострадавшего. Всё это время рядом с мальчиком находилась мать — она поддерживала сына и помогала ему сохранять самообладание. Сразу после этого подростка передали бригаде врачей.

Подробности сообщил канал «Спасатели на связи».