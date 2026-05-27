В Вологде горела пилорама

27 мая утром в Вологде вспыхнул пожар на территории пилорамы по улице Баранковской. Сигнал о возгорании поступил около 7:30, после чего на место оперативно выдвинулись пожарные расчёты. Всего к тушению привлекли 36 человек личного состава.

В региональном главке МЧС уточнили, что пламя разгорелось на открытой площадке, где складировались отходы деревообработки. Огонь успел охватить 30 квадратных метров, прежде чем его удалось остановить.

Сейчас на месте работают дознаватели госпожнадзора. Им предстоит установить, что именно стало причиной утреннего ЧП.