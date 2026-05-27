В Вологде судят вдову бывшего градоначальника

Пресс-служба судов Вологодской области

В Вологде стартовал судебный процесс над Ириной Шулеповой — женой покойного градоначальника Евгения Шулепова. Ей инкриминируют два эпизода посредничества во взяточничестве в особо крупном размере.

По материалам следствия, с ноября 2008-го по март 2017 года обвиняемая действовала по прямому поручению мужа, занимавшего тогда пост главы города. Через подконтрольных физических и юридических лиц она организовала оформление в собственность двух квартир. Одну из них приобрели с внушительной скидкой. Общая стоимость недвижимости, расценённой как взятка, превысила 4,3 миллиона рублей.

Как полагает следствие, это было вознаграждение от застройщиков, возводивших в Вологде многоэтажки. В обмен на щедрость строительных компаний Шулепов обеспечивал им «зелёный коридор» — беспроблемное получение разрешений на строительство и ввод домов в эксплуатацию.

Напомним, сам Евгений Шулепов, обвинявшийся в коррупции и должностных злоупотреблениях, не дожил до приговора. В сентябре прошлого года он скончался в областной больнице, куда его этапировали из СИЗО.